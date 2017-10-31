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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tezcan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Sözcü Bülent Tezcan, "Sözlerim siyasi eleştiridir. Bedel ödenecekse ilk önce biz öderiz" dedi.

31 Ekim 2017 Salı 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tezcan'dan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

Tezcan'ın bu sözleri büyük tepki toplarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

SÖZLERİNİN ARKASINDA

CHP Sözcüsü bunun üzerinin arkasında olduğunu açıkladı:

"Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 14:05
  1. bülent tezcan
  • AYDIN AYDIN 48 dk önce
    Îslam düsmani , vatan hainleri bunlar.
  • Leman CanLeman Can50 dk önce
    Adam resmen hakaret etigini kabul ediyor Haydi buyrun verin cezasınıda görelim
  • AYDINLI KOMANDOAYDINLI KOMANDO54 dk önce
    Siyaseten soruyorum sanaadammisin cakma efe???her pantolon girenden adam olmaz be oglum ADAMLIK YÜREKLE OLUR BE OGLUM. AMA SEN VE SENIN ZIHNIYETINDE OLANLAR BUNU ANLAMAZLAR SEN HACLILARIN EMANET PANTOLONUNU GIRIYORSUNUZ BE OGLUM.KUSURA BAKMA BENDE sen ve senin gibilerini siyaseten elestirdim cakma efe.
  • EKOLL EKOLL 54 dk önce
    Odetin bedeli ve mv liği kaldırın ve atın içeri. Bu şaklabanlık yeter.
  • fatihfatih1 sa önce
    ucuz kahramanlık yapıp alkış alacağım diye boş boş konuşursan bedelini sen ödeyeceksin tabii ki...
  • AAAA1 sa önce
    KIVIRMAĞI SANAT HALİNE GETİRMİŞ PEKİ ŞEDDE NE DÜŞMANLIĞI
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