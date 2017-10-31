Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tezcan'dan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

Tezcan'ın bu sözleri büyük tepki toplarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.



SÖZLERİNİN ARKASINDA



CHP Sözcüsü bunun üzerinin arkasında olduğunu açıkladı:

"Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz."