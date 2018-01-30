'Cumhurbaşkanımızın Tunuz ziyareti bizi rahatlattı'

Dünyanın en büyük uluslararası kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı kabul edilen "Paperworld"e katılan Türk firmalarının yetkilileri, Türk mallarının, hem kalite hem de lojistik avantajlarıyla öne çıktığını ve Çin'e karşı çok önemli bir alternatif oluşturduğunu bildirdi. Paperworld Fuarı’na katılan Türk firmaları sahip oldukları kalite, lojistik imkanları ve tecrübesiyle, sektörde ağırlığı olan Çin’e karşı önemli bir alternatif olarak ön plana çıkarken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen firma ve ziyaretçileri de Türk ürünlerine büyük ilgi gösteriyor.

Fuara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, fuarın Türk firmaları açısından pazara açılan bir kapı olduğunu ve firmaların fuardaki imkanlardan faydalandığını söyledi.

Ancak fuarın gittikçe önemini kaybettiğini belirten Şendil, “Bundan 4-5 sene önce fuar bölündü. Avrupa’daki büyük firmalar bir araya gelerek Nürnberg’de ikinci bir fuarın oluşmasına sebep oldular. Dolayısıyla burası için bir güç kaybı oldu. Oranın da kendine göre ayrı bir müşteri potansiyeli var. Bizim firmalarımız oraya da katılıyor, buraya da.” diye konuştu.

“TÜRK ÜRÜNLERİNDE KALİTE GİDEREK ARTIYOR”

Türk ürünlerinin kalitesinin gittikçe arttığını belirten Şendil, Türk firmalarının kırtasiye sektöründe ana ürünlerin neredeyse tamamının imalatını yaparak Avrupa ve dünya pazarına kalite ve fiyat avantajıyla sunduğunu dile getirdi.

Çinli firmaların kalitelerini artırdıkça fiyatlarını da artırdığına dikkati çeken Şendil, şunları söyledi: “Çin’de zaman zaman bir yıl içerisinde iki sefer fiyatlar artıyor. Ama bütün dünyanın üretimine karşılık da bir alternatif haline geldi son 20 yılına baktığımızda. Çin her ülkedeki imalat sanayisini, üreticiyi etkileyen bir yapı haline geldi. Ama bizim Çin’e lojistik ve kalite avantajlarımız var, dezavantajlarımız da var.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TUNUS ZİYARETİ BİZİ RAHATLATTI”

PENSAN İhracat Müdürü Ahmet Balaban ise fuarın yıllar içerisinde çok geliştiğini ancak son zamanlarda teknoloji ve iletişim ağının gelişimiyle fuarcılığın tehlikede olduğunu ifade etti.

Balaban, “Çünkü insanlar teknoloji ve iletişim geliştikçe buradaki büyük bütçeleri ayırmaktan çekiniyorlar. Bu yüzden bizim de bildiğimiz bazı büyük markalar artık 4-5 senedir fuarlara gelmekten kaçınıyor. Daha farklı bir iletişim yolları deniyorlar.” dedi.

Firma olarak 5 kıtada yaklaşık 70 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Balaban, şirketin yıllık cirosunda ihracatın yüzde 40’lık paya sahip olduğunu ifade etti.

Türk malının özellikle Orta Doğu’da ve Afrika’da son zamanlarda çok büyük rağbet gördüğünü belirten Balaban, “Bu yüzden de bu milli gururu yaşamak bizim için çok önemli. Her gittiğimiz yerde de Türk malını tanıtmak bizim için çok önemli.” diye konuştu.

Balaban, bazı Kuzey Afrika ülkelerinde Türkiye’ye vergi konusunda bir yaptırım olduğunu belirterek, “Örneğin Tunus’ta yüzde 90’a varan bir ithalat vergi gelmişti ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinden sonra bu vergi yüzde 8’e kadar düştü. Türkiye’nin politik rolü de bize ticarette fayda sağlıyor.” ifadelerini kullandı.