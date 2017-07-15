'Cumhurbaşkanımızın duruşu bize cesaret verdi'

Vali Şahin: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi beni arayarak “İstanbul’a geliyorum” dediğinde sesinde öyle bir kararlılık vardı ki bu ülkenin lideri olarak ordusunun ve milletinin başında durduğunu gösterdi İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz gecesi eşine ve çocuklarına dahi darbe girişimine yönelik iddiaları söylemeden evinden ayrıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve o dönem 1. Ordu Komutanı olan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'la kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşarak darbecilerin bastırılması çalışmalarını koordine etti. Şahin o gece yazılan destanı SABAH'a anlattı:



Köprü yolundayken, olayın vahameti ve ciddiyeti artınca, emniyet müdürümüz Mustafa Çalışkan'a "Yasaların vermiş olduğu yetkilerin tümü silah kullanma da dahil sonuna kadar kullanacak. Kimse bundan imtina etmesin. dedim. 1.Ordu komutanımız, emniyet müdürümüz ve Kolordu Komutan Vekili Yavuz Paşa ile kriz merkezi gibi çalıştık.



O gece 1.Ordu Komutanı Ümit Dündar, on beş dakika evde kalsaydı, derdest edilecekti. O zaman biz 1. Ordu'nun başındaki komutanın yanımızda olmayışıyla moral açıdan sıkıntıya girmiş olacaktık. Darbecilerin Ümit Paşa'nın evinden elleri boş dönmeleri ülkenin şansı olmuştur. Ümit Paşa, '1. Ordu bu işin içinde değildir' şeklindeki açıklaması kırılma noktası oldu. Bu açıklama hem İstanbul hem de Türkiye'nin illerdeki vatandaşlara moral verdi.



Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini biliyoruz. İki köprü tutulmuştu. Avrupa yakasına geçip Atatürk Havaalanı'na ulaşmamız gerekiyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bot istedik. Telefonda bir albay "Müsaade ederseniz Ankara'ya sorayım. Ondan sonra size döneyim" dedi. Bu konuşmalardan tedirgin olmuştum, vazgeçtik. Bir vatandaşımızın özel botuyla Sarayburnu'na geçerek karayoluyla Cumhurbaşkanımızın yanına intikal ettik. Bu intikal çok önemliydi ve aciliyet arz ediyordu.



KIRILMA NOKTASI HALKIN ÇIKTIĞI AN

Cumhurbaşkanımız çok büyük cesaret ve irade koydu. Beni aradı ve "İstanbul'a geliyorum" dedi. Öyle kararlı söyledi ki bu sözleri bize müthiş bir moral ve cesaret oldu, sahaya da müthiş kararlılık getirdi. Bu ülkenin lideri olarak ordusunun ve milletinin başında olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanımızın irade koyması, milleti alanlara davet etmesi ve İstanbul'a gelme kararlılığını göstermesi darbe girişimini başarısız kıldı. Cumhurbaşkanımızın konuşması dönüm noktası oldu. Zat-ı alilerinin İstanbul'a gelip hem manen hem de liderlik vasfıyla olayların şiddetinin en fazla hissedildiği şehrimize teşrifi hayati önem arz ediyordu.



Darbe haberlerinin gelmesinin hemen ardından TSK'nın bu hainlere büyük ölçüde destek vermediğini gördük. Halkımızın bu kalkışmayı gerçekleştirenlerin bir avuç hain olduğunu bilmesi bu terör şebekesine karşı vurulacak en büyük darbeydi. Kırılma noktası vatandaşın sokağa çıktığı andı. Gece 02:00 ve 03:00'ten sonra işin rengi belli oldu. Darbeye karışan askerler gözaltına alınmayabaşlandı.