Cumhurbaşkanımızın dik duruşu bizlere örmek olacaktır

Başkan Akar,’’Bundan tam bir yıl önce, bir demokrasi zaferi, tarihte görülmemiş bir kahramanlık öyküsü yazıldı. Öyle bir öykü ki, tankın önüne bedenini atanların yazdığı, yüce Türk milletinin ikinci Kurtuluş Savaşı’ydı. Ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek isteyen içeride ve dışarıdaki hain emellere, bir toplum canı pahasına unutulmaz bir ders verdi. 15 Temmuz, 249 demokrasi şehidi, onlarca gazilerimizleve bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, felaketin eşiğinden dönen bu toplumun onur nişanı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Dik duruşuyla ülkeyi karanlıkların eşiğinden çıkartıp aydınlık bir Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcudiyetini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya örnek cesareti bizlere de örnek olacaktır’’ dedi. (YD-EFE)