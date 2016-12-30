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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 3 Kasım 2019'da

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti. Komisyonda kabul edilen teklifin yasalaşması durumunda halinde Cumhurbaşkanlığı ile TBMM milletvekilliği seçimleri Kasım 2019'da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 3 Kasım 2019'da
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:07
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TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti. Komisyonda kabul edilen teklifin yasalaşması Meclis'te ya da referandumda kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı ile TBMM milletvekilliği seçimleri Kasım 2019'da yapılacak. TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.

Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı. Teklifin kabul edilen maddesine göre Cumhurbaşkanlığı ile TBMM milletvekilliği seçimleri 3/11/2019 tarihinde yapılacak.

 
EtiketlerTBMM Anayasa Komisyonumilletvekili seçimleriCumhurbaşkanı seçimi
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hasan kusur

su asgari ucrete care bulun yetkililer

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Cemil nadir özgün

Bu gidişle bir darbe marbe olmazsa tabiî. Maazallah bu defa öyle 200 300 kişi falan değil milyonlar telefolur. Iç savaş başlar.

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