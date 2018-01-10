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Cumhurbaşkanı THY’ye hedef belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın yurt dışı temsilcilerini Külliye’de ağırladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 02:03
Cumhurbaşkanı THY’ye hedef belirledi

YENİ AKİT / ANKARATürk Hava Yolları’nın yurt dışı temsilcilerini Külliye’de ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki, 300 havalimanına sefer düzenleyen THY dünyanın en çok noktaya uçan şirketi unvanına sahip. 12 milyar dolar değerindeki uçakları bünyesine katan şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyük. Aralık THY tarihinde bir rekordur. İnşallah önümüzdeki aylar bu çok daha farklı olacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "THY’nin 2023 hedeflerine ulaşacağını söyleyerek, Şirket yöneticilerine 2053 hedefleri için kolları sıvamalarını tavsiye ediyorum. Bugünden harekete geçmezsek 2053’ü hakkıyla değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla, THY’yi dünyanın en geniş uçak filosuna sahip şirketi haline getirmek hedefimiz olmalı” dedi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 02:03
  1. Türk Hava Yolları
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. THY
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