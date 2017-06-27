Cumhurbaşkanı tepki gösterdi! Harekete geçildi

Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta eleştirdiği büyümenin, yatırımın önündeki en büyük engel olan faiz yarışını önlemek için harekete geçti. Bankalar kredi hacminin artmasıyla beraber bunu karşılamak için mevduat faizlerini artırırken, rekabette frene basılması için tampon olarak uygulanacak yeni mekanizmalar devreye giriyor. Bankaların nakit ihtiyacı yurtdışından bulunacak ucuz fonlarla karşılanacak. Bu fonlar bankalar reel sektöre vereceği kredilerin de önünü açacak. Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu başta olmak üzere iç piyasaları destekleyecek adımlar atılacak. Kamu bankaları arasındaki faiz yarışı da frenlenirken kredi maliyetleri düşecek, bankalar sürümden kazanacak.