Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: Milletçe başımız sağ olsun
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan şehit olan askerlerimiz için taziyelerde bulundu.04 Şubat 2018 Pazar 02:34
Kalın, "Milletçe başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun hesabını verecektir." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin’de şehadet mertebesine ulaşan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun hesabını verecektir." ifadelerine yer verdi.
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