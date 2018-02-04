Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: Milletçe başımız sağ olsun

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan şehit olan askerlerimiz için taziyelerde bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 02:34
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: Milletçe başımız sağ olsun

Kalın, "Milletçe başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun hesabını verecektir." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin’de şehadet mertebesine ulaşan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. 

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun hesabını verecektir." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 02:34
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. afrin
  3. şehit
  4. mesaj

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    1. Bakan Albayrak’tan müjde üstüne..
    2. Rus vekilden olay açıklama!
    3. Bomba detayı deşifre oldu… Hedefte o..
    4. Terör örgütüne verdiği silahlardan..
    5. Bakan Albayrak müjdeyi verdi!
    6. Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3..
    7. Aykut Kocaman'dan flaş Ozan Tufan..
    8. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın:..
    9. İlber Ortaylı’dan Hatay çıkışı!
    10. ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e..
    11. Alex için flaş Galatasaray iddiası
    12. Real Madrid'te çöküş devam ediyor!
    13. Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal..
    14. CHP’nin kurultayına katılmayan eksik..
    15. Galatasaray ve Trabzonspor o kaleciyi..
    16. Fenerbahçe'de yönetim istifa ve Ali..
    17. Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 2 puan..
    18. Düşürülen Rus uçağı ile ilgili ABD’den..
    19. Ne bekliyor insanlar! Buraya gelip..
    20. Aykut Kocaman: Giresun'da söylemiştim..
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'