Cumhurbaşkanı silahını çekti! Tüm tehlikelere hazır...
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki askeri tatbikatına katıldı. Komando kıyafetini giyen Cumhurbaşkanı bir asker gibi tatbikatın tüm aşamalarında yer aldı.03 Ağustos 2017 Perşembe 11:08
Berdimuhammedov'un tatbikat klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki tatbikatına katıldı.
Cumhurbaşkanı tatbikata katıldı
Türkmenistan devlet ajanslarında ise "devlet başkanı ona sunulan silahlarla yaptığı başarılı atışlar ile olası tehlikelere karşı ne kadar hazır olduğunu gösterdi" şeklinde ifadeler yer aldı.
Tatbikat sırasında hiyerarşik ilişkilerin zayıf tutulmasını eleştiren Berdimuhammedov, İçişleri Bakanlığına da eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerin sebebinin eylül ayında geçekleştirilecek olan 5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları olduğu belirtiliyor.