Cumhurbaşkanı halka seslendi: Sivil siyaset eliyle yönetim sistemi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar

"Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum."

TÜRKİYE TARİHİ KARAR VERMİŞTİR

"Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün."

"Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük. 16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir."

Bu mesele uzun zamandır konuşuluyordur. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri medyanın bana sorduğu sorulardan biri olmuştur. Böyle zor bir süreç sonunda Türkiye, 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir.

Halk oylaması boyunca 'Evet' için çalışan, yoğun bir çaba gösteren Sayın Binali Yıldırım'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen bütün oylar önemlidir. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemzide yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır.

Bu değişim elbette anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. 16 Nisan bu güne kadar yapılan anayasa değişikliği tamaen faklı bir anlama sahiptir. Yasama, yürütme ve yargı tamamen birbirinden ayrılmaktadır. 16 Nisan evet ve hayır diyen tüm Türkiye'nin zaferidir.

Sivil siyaset eliyle yönetim sistemi değişiyor

Yarından itibaren ülkemizi gerekli tartışmalarla yormak yerine hedefe odaklanmamız gerekir.

Bu sistem 2019 seçimiyle yürürlüğe girecek

Milletimizin kararlarına saygı duyulmalı