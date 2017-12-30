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‘Cumhurbaşkanı genel sekreteri danışmanıyım…’ Yok böyle dolandırıcılık

Son yılların en ilginç dolandırıcılık vakası, cezaevinde bitti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:41
‘Cumhurbaşkanı genel sekreteri danışmanıyım…’ Yok böyle dolandırıcılık

Kendini ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı’ olarak tanıtan Mehmet Ali Büyükişbir Ankara’da onlarca kişiyi ‘iş bulma vaadiyle’ dolandırdı. 4-5’er bin lira kaptıran mağdurların ulaştığı Kasırga suç duyurusunda bulundu, Büyükişbir tutuklandı

Son yılların en ilginç dolandırıcılık vakası, cezaevinde bitti. Ankara’da onlarca şikâyete konu olan olay, bazı mağdurların Cumhurbaşkanlığı Genel Sekteri Kasırga’ya ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Kasırga, avukatı aracılığıyla AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı’na 18 Eylül 2017’de suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Mehmet Ali Büyükişbir’in kendisini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı olarak tanıttığı, iş bulma vaadiyle G.A. adlı kadından 4 bin TL para alarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine yer verildi. Emniyete de aynı şüpheliyle ilgili çok sayıda şikâyet ulaştı.

NUMARA DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yakalanması için polise talimat verdi. Polis, iş arayan kişilerden 4-5 bin TL para alan Büyükişbir’in, iktidara yakın olduğu algısı oluşturmak amacıyla Facebook hesabından Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaştığını, “TBMM’de çalıştı” gibi notlar düştüğünü tespit etti. Şüpheli, mağdurların verdiği adreslerde bulunamadı. Şüphelinin yakalanması için cep telefonu dinlemeye alındı. İki ay boyunca telefonu dinlenen şüphelinin, yeni numarası da dinlendi. Polis, Büyükişbir’i pazartesi günü Ankara’da yakaladı.

GÜLDÜREN SAVUNMA

Ankara’da onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüpheli polis ve savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları reddetti, ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Mehmet Ali Büyükişbir, kendini “Okuryazar, şoför ve sabıkasız” olarak tanıttı. UYAP sorgusunda şüphelinin daha önce de ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi. Hâkimlikte de iddiaları reddeden Büşükişbir kendini şöyle savundu: “Çevremdeki insanlar bana ‘Bakan ya da milletvekili danışmanı mısın?’ diye sorduklarında ‘Evet’ demişliğim olmuştur. Çünkü insanlar bana bu sıfatı yakıştırırlar. Ben kimseden bu sıfatımı kullanarak, menfaat temin etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

Hâkim Söylemez, şüphelinin “dolandırıcılık” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Büyükişbir, Sincan Cezaevi’ne konuldu.

MECLİS KAPISINDA MONTAJLI FOTOĞRAF

Tutuklanan Mehmet Ali Büyükişbir’in Facebook profilinden de ilginç detaylar çıktı. TBMM kapısında çektirdiği bir fotoğrafa montajla televizyon kanallarına röportaj vermiş gibi mikrofon montajladığı fotoğrafları yayınlayan Büyükişbir, hesabında iktidara yakın olduğu algısı oluşturmak için Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaştığı, “TBMM’de çalıştı” gibi notlar düştüğü anlaşıldı.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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