Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da gösteri yasağı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'da Papa Françesko ile bugün yapacağı görüşme nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri yasağı ilan edildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da gösteri yasağı!

59 yıldır ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Vatikan'a yapacağı kritik ziyaret için İtalyan yetkiler 24 saat boyunca Roma'nın merkezinde gösteri ve protesto yasağı ilan etti.

3 bin 500 İtalyan polisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret süresince koruyacağı bildirilmişti.

YOĞUN PROGRAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Programın bir sonraki adımında Roma'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği var.

Bunun ardından Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.

Dün gece Roma'ya hareket eden Erdoğan'ın bu akşam Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:00
  1. Erdoğan
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    2. Süryaniler'den Batı'ya tokat gibi..
    3. Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk..
    4. C. Ronaldo 8 ay sonra oyundan alındı!..
    5. Adnan Oktar'a şok! 81 ilde harekete..
    6. Neymar'dan flaş sözler: ''Real Madrid..
    7. Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe..
    8. Fenerbahçe'ye şok! Tam 2.1 milyon..
    9. Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu kaç..
    10. İşte Mustafa Pektemek'in Göztepe'ye..
    11. Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi..
    12. Acil servislerde yeni dönem
    13. İki ülke arasında çatışma! 6 kişi öldü
    14. Galatasaray'ın büyük pişmanlığı Telles!
    15. Ne yaptın Muslera! Beşiktaş'ın tam 13..
    16. Elazığ’da 6 kilogram esrar ele geçirildi
    17. 7 ilde aranan villa hırsızları Bolu’da..
    18. Samsun'da refüjler kadın eliyle..
    19. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    20. Sivas'ta trafik kazası: 6 kişi yaralı
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!