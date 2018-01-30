Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ertelendi!

5 Şubat tarihinde Vatikan ve İtalya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devamında Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Uruguay ve Venezuela'yı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden bugün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapmayı düşündükleri Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelenmiştir. Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti, Vatikan ve İtalya ile sınırlı olacaktır" denildi.