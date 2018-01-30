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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan Hartum Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada haberini verdiği, Nyala’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu kurma çalışmaları başlatıldı.

30 Ocak 2018 Salı 08:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyareti sırasında açıkladığı çalışmanın detaylarını görüşmek üzere Türkiye’ye gelen Sudan Yükseköğretim Bakan Vekili Prof. Dr. Azhari Ömer Abdelbagi ve beraberindeki heyet Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olduğunu aktaran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sudan’ın gönül coğrafyamızda ve Türkiye’nin Afrika’yla ilişkilerinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Batı’nın uyguladığı haksız tecrit politikalarına rağmen Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden kardeş ülke Sudan’ın her zaman yanında olduğunu ifade eden Erdöl, şunları kaydetti:

’Sudan’ın tecrit edilmişliğinin ve yalnızlığının kırılmasına yardımcı olmuştur. Sudan’ın geleceğinin şekillendiği bu günlerde ülkenin yeniden ayağa kalkması için gereken bütün çalışmaların içinde yer almaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hartum Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada haberini verdiği, Nyala’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılacak olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunu kurmak için kolları sıvadık. Bakanlar Kurulu ve YÖK kararı çıktı. Sudan yönetiminin yer ve izin vermesini bekliyoruz. Sudan tarafı yer gösterip gerekli izinleri verdiği an hızla çalışmalarımızı neticelendireceğiz”

Türkiye’nin Sudan ile ortak kültürü paylaştığını hatırlatan Sudan Yüksek Öğretim Bakan Vekili Prof. Dr. Azhari Ömer Abdelbagi, bu dostluğu pekiştiren en önemli köprülerden birinin de eğitim olduğunu söyledi.

Sudan ile Türkiye arasında yüzyıllara dayanan köklü ilişkiler olduğunu vurgulayan Abdelbagi, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Sudan’da kuracağı yüksekokul ve enstitünün bu ilişkileri daha da pekiştireceğini ifade etti.

Yer tahsisi ve gerekli izinleri en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Abdelbagi, gösterdiği sıcak ilgiden dolayı Rektör Erdöl’e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:34
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