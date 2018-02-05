Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'da
Resmi ziyarette bulunmak üzere Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Roma'ya iniş yaptı.05 Şubat 2018 Pazartesi 00:04
Resmi ziyarette bulunmak üzere Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Roma'ya indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 18.50'de Atatürk Havalimanı'ndan hareket etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Vatikan'a gitti.
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