Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Rizespor' cevabı kırdı geçirdi

Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Erdoğan’ı, Güneysu merkezde çok sayıda kişi karşıladı. Burada halka seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında hemşehrileri ile tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Erdoğan, bir kişinin “Başkanım Rizespor’a da bir el at” sözleri üzerine yöre şivesi ile “Karişturma orayi” dedi.



Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi’ndeki evine geçti.