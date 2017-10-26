Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’daki arzusu yerine getiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev arasında mutabakata varılan Özbekistan'da İmam Buhari Uluslararası İlmi Araştırmalar Merkezi ve Taşkent'te İslam Araştırmaları Merkezi'nin altyapılarının kurulması konusunda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında oluşturulan heyet, özel çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev arasında varılan mutabakat çerçevesinde Özbekistan'da İmam Buhari ve İmam Maturidi'nin isimlerini taşıyan iki enstitünün kurulması kararlaştırılmıştı.

Semerkant şehrinde İmam Buhari Uluslararası İlmi Araştırmalar Merkezi ve Taşkent'te İslam Araştırmaları Merkezi altyapılarının tesis edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel bir çalışma başlattı.

Saraç, YÖK heyeti ile birlikte konuya ilişkin yerinde incelemelerde bulunmak üzere gelecek ay Özbekistan'ı ziyaret edecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev de YÖK Başkanı Saraç başkanlığındaki heyeti kabul ederek, enstitülerin kurulması çalışmalarını yakından izleyecek. YÖK heyeti, Özbekistan'da iki enstitü kurulmasının yanı sıra Yükseköğretim Kurumu oluşturulması çalışmalarını da yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk-İslam medeniyetinin iki kadim havzasından birbirinden daha çok istifade etmesinin yollarını nasıl buluruz, bunun üzerinde durduk. Tüm bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan ile iş birliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da olmasından dolayı gerçekten çok çok mutluyum. İnşallah İmam Buhari Enstitüsü arzumuzdu, İmam Matüridi Enstitüsü arzumuzdu, bu konularda aramızdaki ittifak bizleri çok çok daha güçlü kıldı." değerlendirmesinde bulunmuştu