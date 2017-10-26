Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’daki arzusu yerine getiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev arasında varılan mutabakat çerçevesinde Özbekistan'da iki enstitü için çalışma başladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev arasında mutabakata varılan  Özbekistan'da İmam Buhari Uluslararası İlmi Araştırmalar Merkezi ve Taşkent'te  İslam Araştırmaları Merkezi'nin altyapılarının kurulması konusunda, Yükseköğretim  Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında oluşturulan heyet, özel çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev arasında  varılan mutabakat çerçevesinde Özbekistan'da İmam Buhari ve İmam Maturidi'nin  isimlerini taşıyan iki enstitünün kurulması kararlaştırılmıştı.

Semerkant şehrinde İmam Buhari Uluslararası İlmi Araştırmalar Merkezi  ve Taşkent'te İslam Araştırmaları Merkezi altyapılarının tesis edilmesi konusunda  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel  bir çalışma başlattı. 

Saraç, YÖK heyeti ile birlikte konuya ilişkin yerinde incelemelerde  bulunmak üzere gelecek ay Özbekistan'ı ziyaret edecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı  Şavkat Mirziyoyev de YÖK Başkanı Saraç başkanlığındaki heyeti kabul ederek,  enstitülerin kurulması çalışmalarını yakından izleyecek. YÖK heyeti,  Özbekistan'da iki enstitü kurulmasının yanı sıra Yükseköğretim Kurumu  oluşturulması çalışmalarını da yürütecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan  Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile birlikte düzenlediği ortak basın  toplantısında, "Türk-İslam medeniyetinin iki kadim havzasından birbirinden daha  çok istifade etmesinin yollarını nasıl buluruz, bunun üzerinde durduk. Tüm  bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan ile iş birliğimizin her alanda  geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da  olmasından dolayı gerçekten çok çok mutluyum. İnşallah İmam Buhari Enstitüsü  arzumuzdu, İmam Matüridi Enstitüsü arzumuzdu, bu konularda aramızdaki ittifak  bizleri çok çok daha güçlü kıldı." değerlendirmesinde bulunmuştu

  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
  3. Özbekistan
  4. İmam Buhari Uluslararası İlmi Araştırmalar Merkezi
  5. Taşkent
  6. İslam Araştırmaları Merkezi
  7. YükseköğretimKurulu
  8. Prof. Dr. Yekta Saraç
  9. İmam Buhari
  10. İmam Maturidi
  11. enstitü
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