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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesi çözümü hızlandırdı

İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik tutumuna en başından beri tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesi çözümü hızlandırdı

Mescid-i Aksa'da yaşananlarla ilgili yapılan her haberde Erdoğan'ın "İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız" sözlerine de yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İsrailli ve Fransız mevkidaşı olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin lideriyle de krizin çözümü için yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:31
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