Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maskesiyle demokrasi nöbetine katılan o isim FETÖ'den tutuklandı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY soruşturması) kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan AK Parti merkez Artuklu İlçesi eski Başkanı Medeni Çelik, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:21
Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan Ak Parti merkez Artuklu İlçesi eski başkanı Medeni Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
2013- 2016 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Medeni Çelik, 10 ay önce kurulan Anadolu Aslanları İş adamları Derneği'nin Mardin kurucu Şube başkanlığını üstlenmişti.
2004-2009 tarihleri arasında Mardin'de Belediye başkan yardımcılığı görevini de yapan, şimdi FETÖ'den tutuklanan Medeni Çelik'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maskesiyle nöbete katıldığı belirtildi.