Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maskesiyle demokrasi nöbetine katılan o isim FETÖ'den tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY soruşturması) kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan AK Parti merkez Artuklu İlçesi eski Başkanı Medeni Çelik, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maskesiyle demokrasi nöbetine katılan o isim FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan Ak Parti merkez Artuklu İlçesi eski başkanı Medeni Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

2013- 2016 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Medeni Çelik, 10 ay önce kurulan Anadolu Aslanları İş adamları Derneği'nin Mardin kurucu Şube başkanlığını üstlenmişti.

2004-2009 tarihleri arasında Mardin'de Belediye başkan yardımcılığı görevini de yapan, şimdi FETÖ'den tutuklanan Medeni Çelik'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maskesiyle nöbete katıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:21
  1. AK Parti Artuklu İlçesi eski Başkanı Medeni Çelik
  2. Mardin
  3. FETÖ/PDY soruşturması
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2017 yılının en 'akıllı' telefonları belli oldu
    1. 2017 yılının en 'akıllı' telefonları..
    2. Operasyon halindeki askerlerin üzerine..
    3. Görev süresi dolan komutanlardan Bakan..
    4. Yavru yunus selfie uğruna can verdi
    5. Rusya Devlet Başkanı Putin kameralar..
    6. Donald Trump'ın Konseyden ayrılan..
    7. Amerika Beyaz Saray İletişim..
    8. Başbakan Yıldırım: Bu gerçekle..
    9. Medipol Başakşehir-Sevilla maçının..
    10. Mancini'nin Zenit'indan sürpriz kayıp!
    11. Rusya'ya resti çektiler: Cevap vermeye..
    12. Rusya'ya resti çektiler
    13. Amerika'dan 4 ülkeye çağrı: İpleri..
    14. Donald Trump, istifalar sonrasında..
    15. YENİMEK Yeni döneme ‘Merhaba’ diyor
    16. 13 yaşındaki kızına tecavüz eden..
    17. ABD 4 ülkeye çağrı yaptı: İpleri koparın
    18. Pursaklar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi..
    19. Akgül: Halk sağlığını koruyacak modern..
    20. Türkiye'nin en nitelikli kurban satış..
    Erdoğan'a sunuldu! İşte AK Parti'nin son oy oranı
    Erdoğan'a sunuldu! İşte AK Parti'nin son oy oranı
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
    Başyaver konuştu! 'Suikastı ben yapardım'
    Başyaver konuştu! 'Suikastı ben yapardım'