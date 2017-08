Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’dak, mitingi ile ilgili yaptıkları çalışmalarından dolayı teşkilat üyelerine yönelik teşekkür toplantısı düzenlendi. Yeşilyurt’ta bir restoranda düzenlenen toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 5 Ağustos’ta Malatya’da düzenlenen toplu açılış töreninde herkesin üzerine düşeni yaptığını ifade etti. Şahin, Malatya’nın her zaman örnek bir duruş sergilediğini belirterek, “Bu bilinç içerisinde olunmasaydı bugün bu teşkilatımız bugünkü konumda olmayacaktı. Bugün teşkilatların yapmış olduğu bütün aktiviteler öteki illerde yapılanlardan çok daha farklı olduğunu geçenlerde arkadaşlar da söyledi. Cumhurbaşkanımızın gitmiş olduğu üç ayrı yerde Malatya’dan övgüyle bahsetmesi bizim için yeter” ifadelerini kullandı. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Yoğun ve zor bir çalışmanın ardından Allah bizi mahcup etmedi. Teşkilatımızın göstermiş olukları bütün performansları gerçekten takdire şayan. Bu çalışma esnasında Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Başkanlarım, İlçe Belediye Başkanlarım her anlamda bize destek verdiler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile birlikte mahalle mahalle dolaşarak bütün hemşehrilerimizi mitinge davet ettiler. Miting günü on binler alana sığmadı, muhteşem bir tablo vardı” şeklinde konuştu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninin çok güzel geçtiğini ifade ederek, “Teşkilatlarımızın büyük gayret ve emeği ile yüzümüzün akıyla çıkmış olduk. Tabi bu coşkulu miting teşkilatların başarısının birer göstergesi, yani bu tür organizasyonlar teşkilat yapısındaki düzenin, ekip ruhunun bir göstergesidir. Malatya olarak yüz akıyla bunu da başarmış olmaktayız. Bunu başaran teşkilatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızda yenilenme süreci başladı. Belki en başarılı teşkilatlardan biri Malatya teşkilatı, bu ana yapı korunarak takviyelerle birlikte teşkilatımız daha da güç kazanacak” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Hani ne düğün var ne de bayram ama ortada bir miting oluştu. Bir seçim süreci değil, ülkede olağanüstü bir durum söz konusu değil, mevsimlerden yaz, insanlar tatil moduna girmişti ama hamd olsun teşkilatımızın ve bütün kademelerin çalışmaları ve milletimizin teveccühü sonucunda Cumhurbaşkanımız sevinçli ve gururlu bir şekilde Malatya’dan ayrıldı. Rabbım birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.