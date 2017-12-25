Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Kudüs’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini taşıyan kadına İsrail polisi soruşturma açtı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Filistinli aktivistler, Kudüs’te yapılan bir protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini taşıdığı için hakkın soruşturma açılan kadının video görüntülerine paylaşıyor.

Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleriyle olsun her Cuma günü Kudüs’te yapılan gösterilerde Türkiye’nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar. Bu sahneler artık İsrail polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı. İsrail polisi Kudüs ve Mescidi Aksa’ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:35
  1. recep tayyip erdoğan
  2. kudüs
  3. fotoğraf
  4. israil
  5. gözaltı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş'in yapımcısından müjde
    1. Diriliş'in yapımcısından müjde
    2. Mumcu ailesinde 'Perinçek' kavgası!
    3. O ülkede yılbaşı süsü için camiler..
    4. Rus uçağında 'çorap' krizi: 1 yaralı
    5. Sudan'dan Türkiye'ye 'ucuz et' teklifi
    6. BBP'den flaş 'KHK' açıklaması
    7. Erdoğan'ın Afrika imzasında Aziz..
    8. O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    9. Almanlar Merkel'e rağmen Türkiye’yi..
    10. Sahte tapu ile arazi vurgunu! Piyasa..
    11. Bahçeli: FETÖ'nün kökü kazınana kadar..
    12. Sanatçı Selami Şahin: 'Böyle bir günde..
    13. Kars'ta askeri araç ile tır çarpıştı:..
    14. İstanbul'un göbeğindeki dev arazi..
    15. İsmail Hakkı Bursevi'yi tanıyor musunuz?
    16. Kıbrıs’ta 2018’de dengeler değişiyor...
    17. ABD'yi 2018'de zorlu süreçler bekliyor
    18. O ülkede feci kaza... Öyle bir yere..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan o adaya gitti
    20. Vietnam'da "Tembin Tayfunu" endişesi
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    Solaklar kafayı mı yedi,ufukta yeni bir darbe mi var?
    Solaklar kafayı mı yedi,ufukta yeni bir darbe mi var?
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Emekliye 3 Ocak zammı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!