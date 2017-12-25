Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Filistinli aktivistler, Kudüs’te yapılan bir protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini taşıdığı için hakkın soruşturma açılan kadının video görüntülerine paylaşıyor.

Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleriyle olsun her Cuma günü Kudüs’te yapılan gösterilerde Türkiye’nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar. Bu sahneler artık İsrail polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı. İsrail polisi Kudüs ve Mescidi Aksa’ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor.