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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği rakamlara yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politika konusunda geçen yıl devlet ve hükümet başkanlarıyla 171 telefon görüşmesi yaptı.

30 Ocak 2018 Salı 08:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği rakamlara yansıdı

Erdoğan Rusya lideri Putin ile 14 kez görüşürken ABD lideri Trump ile sadece 5 kez görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki dış politika konusundaki yoğun mesaisi rakamlara yansıdı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları, Meclis başkanları, Başbakan yardımcıları, bakanlar, devlet ve hükümet eski başkanlarının da aralarında olduğu kişilerle toplam 293 görüşme yaptı. Bu görüşmelerin 125'i devlet ve hükümet başkanlarıyla oldu. Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarıyla 171 telefon görüşmesi yaparak özellikle küresel ve bölgesel konuları ele aldı. ABD'nin Kudüs ile ilgili kararını açıkladığı aralık ayında Erdoğan, 25 telefon görüşmesi yaparak dünya liderleriyle Kudüs konusunda görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan'ın en çok telefonla görüştüğü lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Erdoğan ve Putin 14 kez telefonla konuştu. Erdoğan, Katar Emiri El Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 10'ar kez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile 8, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile 6'şar, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı May, ABD Başkanı Trump ile 5'er kez görüştü. Geçen yıl 34 yurtdışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'de 13 kez devlet başkanlarını konuk etti. Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de düzenlenen 4 uluslararası zirvede 33 devlet başkanı ve 4 Meclis Başkanı ağırladı. Erdoğan, ayrıca mevkidaşlarına milli gün, taziye, tebrik, teşekkür, davet olmak üzere toplam 684 mesaj, 215 mektup gönderdi.

ERDOĞAN, BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüştü. Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeye ilişkin, Bosna Hersek'te yaşayan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar başta olmak üzere tüm Balkan halkları arasında barış ve istikrarın korunmasının, güçlendirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:34
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