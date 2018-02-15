Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra ilgi arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da okuma yazma bilmeyenlere yönelik kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Trakya'daki üç ilin halk eğitim merkezleri, yoğunluğa cevap verebilmek için, ek kurslar açıyor. Halk eğitim merkezlerinde oluşturulan kayıt masalarında okuma yazma bilmeyen vatandaşların müracaatları alındıktan sonra oluşturulan sınıflarda dersler görülmeye başlandı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazma seferberliğinin kurslara ivme ve hız kazandırdığını söyledi. Her gün okuma yazma bilmeyenlerin halk eğitim merkezlerine başvurduğunu belirten Kozan, "Başvuranların büyük çoğunluğu bu seferberlikten sonra geldi. Milli eğitim müdürlüğümüz de bu konuda araştırmalar yapıyor, okullara yazılar yazdı ve bunlardan sonra yoğun şekilde talep gelmeye başladı. Çok sayıda kurs açacağız bu bizi mutlu ediyor. Gerçekten bu çağda okuma yazma bilmemek çok zordur. Devletimiz bu problemi çözüyor." dedi.

Temel okuma yazma öğretmeni Tuğba Ekrikaya da kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uyguladıklarını vurguladı. Sesten cümleye doğru bir yöntemle derslerde ilerlediklerini anlatan Ekrikaya, özellikle yaşları ilerlemiş vatandaşların kurslara ilgi gösterdiğini anlattı. Ev hanımı Kemaliye Yıldız (45) Erdoğan'ın okuma yazma seferberlik çağrısını televizyonda izledikten sonra kursa başladığını ifade ederek, "Biz de Cumhurbaşkanımızdan feyiz alarak 'niçin geri kalalım dedik' ve başladık. Allah razı olsun. Okuma yazmaya sıfırdan başladım. Daha önce bilgimiz yoktu, çocukları büyüttükten sonra başladık. Günlere gitmektense kursa gelip bir şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.

Ev hanımı Muradiye Akdağ (60) da seferberlik çağrısının ardından kursa başladığını aktardı. Hayatta en çok istediği şeylerden birinin "okuma yazma öğrenmek" olduğunu dile getiren Akdağ, bilmeyen herkesin bir an önce kursa gitmesi gerektiğini kaydetti.