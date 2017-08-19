Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra Almanya'da ilk istifa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'daki vatandaşlara yönelik "Sakın bu yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Bunlar Türkiye düşmanlarıdır" çağrısı Almanya’da ses getirdi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Hamm şehrinde Uyum Meclisi Üyesi ve aynı zamanda CDU Hamm eski yöneticisi ve üyesi olan Yahya Yıldırım, partisi CDU'nun Türkiye karşıtı politikaları nedeniyle parti üyeliğinden istifa etti.

''TÜRKİYE KARŞITLIĞINA TAVİZ VERMEYİN''



Yıldırım, Almanya ve Türkiye arasında yaşanan gerilimin uyum politikalarını olumsuz yönde etkilediğini ve hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı, üyesi olduğu CDU'nun incitici politikasını kabul etmediğini ifade ederek, CDU'nun yabancılar üzerindeki politikasını derhal gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak yıllardır üyesi olduğum CDU Partisi'nin üyeliğinden istifa ettim. Bundan sonra Türkiye ve Türk karşıtı siyaset üreten ve halkların arasında düşmanlık tohumları eken partilere oy yok. Türkiye karşıtlığına taviz vermeyin. Bu malum partilere üye olan dostlarımıza tavsiyem, benim yaptığımı yapın. Üyelikten çıkın ve oy vermeyerek boykot edin. Ama mutlaka seçmen olanlar oy kullansın ve oy kullanmadan önce mutlaka adayları ve partilerin programlarını iyice araştırsınlar. Bizim tepkimiz kesinlikle Federal Almanya Cumhuriyeti'ne ve değerli Alman milletine değil. Her daim Türk-Alman dostluğunu savunalım ve tatbik edelim. Bizim tepkimiz Türkiye ve Türk karşıtlığı ile ucuz siyaset üreten partilere."



Yıldırım, 24 Eylül tarihinde yapılacak olan Federal Meclis seçimlerinde Türk kökenli partilerin ve bağımsız adayların desteklenmesini gerektiğini söyledi.