Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar yağışı esnasında şemsiyeyle verdiği kar pozu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 17:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi fotoğrafçısı Yasin Bülbül tarafından paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

 
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