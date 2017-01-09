Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi fotoğrafçısı Yasin Bülbül tarafından paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Eklenme: 09 Ocak 2017, 17:01
Bu haber 7.484 kez okundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi fotoğrafçısı Yasin Bülbül tarafından paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.