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Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

Yenişafak gazetesi yazarı Doç. Dr. Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiden sorumlu başdanışmanı oldu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 20:20
Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

Doç. Dr. Hatice Karahan'ın yanı sıra Yiğit Bulut ve Cemil Ertem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanları olarak görev alıyor.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün kurucu başkanlığını yapmaktadır. Karahan ayrıca SETA’da ekonomi araştırmaları yürütmekte olup Yeni Şafak Gazetesi’nde düzenli olarak ekonomi yazıları kaleme almaktadır. Karahan’ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini’s Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer bulmaktadır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 20:20
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı oldu
  2. Hatice Karahan
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