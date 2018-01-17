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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin çağrısına NATO'dan cevap

NABir NATO yetkilisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e ilişkin çağrısına cevap verdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin çağrısına NATO'dan cevap

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasına değinerek, "Sınırı ihlal edilen Türkiye'ye yönelik yükümlülükleri kapsamında NATO'nun ne tür tedbirler aldığı" şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edilecek" cevabını verdi.

Türkiye'nin çok değer verilen bir müttefik olduğuna vurgu yapan NATO yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor."

NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun üyesi olduğunu hatırlatan NATO yetkilisi, NATO'nun Suriye'de saha varlığının bulunmadığını bildirdi. Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçaklarıyla ve Iraklı güçlere eğitim vererek, destek sağladığını savundu.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
  1. NATO
  2. DEAŞ
  3. PYD
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