Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaret programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaret programı belli oldu
Eklenme: 10 Ocak 2017, 10:54
Bu haber 601 kez okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaret programı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.