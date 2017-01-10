Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaret programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.