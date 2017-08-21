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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ordudaki atamalardan rahatsız olduğu iddia edilen Zekai Aksakallı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar" ifadelerini kullandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:48

15 Temmuz’un başarısızlıkla sonuçlanmasında önemli rol oynayan şehit astsubay Ömer Halisdemire ‘darbeci general’ Semih Terzi’yi öldürme emri veren ve Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’nı yürüten Zekai Aksakallı ‘pasif görev’ olarak değerlendirilen Çanakkale-Gelibolu’daki 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilmişti. Bu atamadan sonra TSK kulislerinde çeşitli iddialar konuşulurken Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün’e ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda konuyla ilgili açıklamarda bulundu. Erdoğan Zekai Aksakkalı sorusuna şu yanıtı verdi: "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar.  Özel kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte görevini devam edecek."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:48
  1. Fırat Kalkanı harekatı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Zekai Aksakallı
  4. TSK
  • KulKul25 dk önce
    Helal Halil Ibo kardesim Tam da dedigin gibi TSK dedigin kapikulu ne de olsa
  • Yunus 16Yunus 1627 dk önce
    ÇANAKKALE pasif görev değil. Atatürk Çanakkale de, düşmanın beklenmediği yerde ihtiyat tümen komutanıydı. Talih onu tarihe yazdı. Düşmanın nereden geleceği belli olmaz. Düşmanı güneyden beklerken, içimizde Ankara nın göbeğinde çıktı. 15 temmuz 2016.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    o adam olmasa belkide darbeciler başarılı olacaktı askerini sevmeyen benim gözümde vatan hainidir
  • mehmet mehmet 1 sa önce
    Görev verildiği yer çok önemli ve kritik bir yer ZINDIKLAR ülkemize saldırdırmak istediklerinde ilk oradan gelirler güvenilir bir paşamızın orda olması çok iyi
  • Halil iboHalil ibo1 sa önce
    yani reis diyorki laga luga yapmayın aklınızı alırım. zaten bu asker taifesi hala anlamadı bazı şeyleri
  • Tekrar Osmanlı Devleti 2099Tekrar Osmanlı Devleti 20991 sa önce
    Biz Zekai Paşayı ileride Genelkurmay Başkanı olarak görmek istiyoruz
  • HACIHACI1 sa önce
    Fitneden başka bişey değil.Zekai paşa heryerde görev yapacak vatan evladıdır.
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