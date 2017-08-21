Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması

15 Temmuz’un başarısızlıkla sonuçlanmasında önemli rol oynayan şehit astsubay Ömer Halisdemir’e ‘darbeci general’ Semih Terzi’yi öldürme emri veren ve Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’nı yürüten Zekai Aksakallı ‘pasif görev’ olarak değerlendirilen Çanakkale-Gelibolu’daki 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilmişti. Bu atamadan sonra TSK kulislerinde çeşitli iddialar konuşulurken Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün’e ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda konuyla ilgili açıklamarda bulundu. Erdoğan Zekai Aksakkalı sorusuna şu yanıtı verdi: "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Özel kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte görevini devam edecek."