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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek faiz sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında faizlerin bir türlü düşmemesini eleştirerek, "Faiz sarmalının kırılması lazım" dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek faiz sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan AK Parti MKYK toplantısında yine faiz konusuna değindi. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekonomi ile ilgili bir sunum yaptığı, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda faizlerin bir türlü düşmemesini eleştirerek, "Dilimde tüy bitti ama söylemeye devam edeceğim. Bu enflasyonun sebebi faizler. Hükümet, faizlerin düşürülmesi için elindeki enstrümanları devreye soksun. Bu sarmalın kırılması gerekiyor" dedi.

Merkez Bankası'nın gerekli adımları atmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Hükümetin bu işlerle ilgili gereğini yapması lazım. Tamam, Merkez Bankası bağımsız ama hükümetin de bu konuda enstrümanları var. Onları devreye sokun. Faiz sarmalının kırılması lazım. Faiz olduğu sürece bir sermaye birikimi olmuyor. Faiz sarmalını kırmak lazım. Yoksa işimiz zor."
 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:29
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