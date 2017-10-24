Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e YKS için 4 talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl ilk kez uygulanacak olan yeni üniversiteye giriş sistemi YKS için YÖK ve eğitim danışmanlarına bazı talimatlar verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen gençlerin mağduriyeti, sosyal bilimler, meslek eğitimi ve temel bilimlere ilişkin o 4 talimat...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl ilk kez olarak uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'ye dair bazı açıklamalarda bulundu. MEB, YÖK ve eğitim danışmanlarını toplayarak, yeni sistemin neler getireceği, nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının öğrencileri nasıl etkileyeceği konularında bilgi aldığı ifade edilen Erdoğan; üniversiteye girişte büyük bir dönüm yaşayan milyonlarca öğrencinin mağdur edilmemesi adına YÖK'ü ve eğitimcileri uyardı.

En çok tartışılan mesele: Sosyal Bilimler.

YÖK'ün önceki hafta açıkladığı YKS'de özellikle sosyal bilimler sorularının çıkarılması eleştirilere yol açmıştı. YÖK, bunun üzerine, ikinci sınava geçiş için 180 barajını kaldırmış ve iki sınavın ortalamasında 180 puanının yeterli olacağını açıklamıştı. Ayrıca Eşit Ağırlık öğrencileri için tarih ve felsefe soruları getirmişti. Ancak YÖK'ün tüm öğrenciler için tek bir kitapçık içinde 160 soru soracağını ve soru başına düşen süreyi uzatarak her sorunun da değerinin eşit olduğunu açıklaması, sayısalcılara avantaj, sözelcilere dezavantaj yorumlarına sebep oldu.

Sosyal Bilimlerden soru cevaplamadan Tıp Fakültesi

Geçen yıla göre bir sözel öğrencisi yeni sınavda aynı başarıyı gösterse bile yaklaşık 100 bin kişi geriye düşme riskini taşıyor. Yeni sistem Meslek Teknik Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi ve tüm sözel öğrencilerine mağduriyet yaşatabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca sınavın ilk oturumunda sadece Türkçe ve matematik sorulması, öğrencilerin tarih, din, felsefe gibi temel sosyal bilimler alanında tek bir soru dahi yapmadan tıp ve mühendislik alanlarını kazanabilecek olması da eleştiriler arasında yer alıyor.

"Öğrencilerin endişeleri dikkate alınsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu endişelerin giderilmesini, yeni sınavın hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamasına müsaade edilmeyecek şekilde dizayn edilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Öğrencilerin endişelerine dikkat çeken Erdoğan; "Gençler mağdur edilmesin. Sosyal bilimler dezavantaja yol açmasın, mesleki eğitim cazibesini korusun, temel bilimlere ilgi teşvik edilsin." diyerek talimatları iletti.