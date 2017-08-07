Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'yeni devlet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır' diyen eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan hakkında açıklama yaptı.

ERDOĞAN: KİM NE DERSE DESİN

Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada "Bu dörtlü AK Parti'nin manifestosudur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiç bir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin? Hepsi hikâye. Ben size partinin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak manifestomu söylüyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimizi çok daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu da başaracağız." diye konuştu.