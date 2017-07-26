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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediler

Son günlerde Türkiye’ye bağlı sınır birliklerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan sivillerin sayısında ciddi artış olduğu iddia edildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediler

Sınır birlikleri yaklaşan Afrin operasyonu öncesi tam teyakkuzda yaşanan bazı aksaklıklarda ise siviller zarar görebiliyor

Suriye’deki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan gazeteci Bilal Abdulkerim, Suriye’nin İdlib ilinde Türkiye’ye bağlı sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan siviller ile konuştu.

Türkiye sınırında vurulan siviller, herhangi bir şekilde sınırı geçmeye çalışmadıklarını, sadece sınıra yakın yollarda yürürken hedef alındıklarını iddia etti. 

Aracı hedef alınan Suriyeli bir sivil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanıyor:

“O namaz kılan, Kur’an okuyan bir insan, biz hedef alındık'' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı. 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:52
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