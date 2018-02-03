Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere maaş düzenlemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

"Maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılacak"

OHAL Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne karar çıkarsa uyacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili de bir düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.