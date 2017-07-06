Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Aslan’a moral ziyareti
Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’a tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.06 Temmuz 2017 Perşembe 08:49
Ziyarette Aslan’la sohbet eden Erdoğan, Aslan’ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.
Hastanede tedavileri süren diğer gazileri de ziyaret eden Erdoğan, çıkışta hastane önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
(Yeni Şafak)