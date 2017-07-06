Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Aslan’a moral ziyareti

Ziyarette Aslan’la sohbet eden Erdoğan, Aslan’ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.



Hastanede tedavileri süren diğer gazileri de ziyaret eden Erdoğan, çıkışta hastane önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

(Yeni Şafak)