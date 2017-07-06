Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Aslan’a moral ziyareti

Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’a tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Aslan’a moral ziyareti

Ziyarette Aslan’la sohbet eden Erdoğan, Aslan’ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.

Hastanede tedavileri süren diğer gazileri de ziyaret eden Erdoğan, çıkışta hastane önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

 

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:49
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Recep Tayyip
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    1. Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    2. Alexandre Lacazette Arsenal tarihine..
    3. Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!
    4. Japonya'da Dokuz saatte 77 cm yağış!..
    5. Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar..
    6. Amerika: Trump ve Putin Suriye'de..
    7. 'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının..
    8. Atletico Madrid Fernando Torres ile..
    9. Dehşet! Karısının boğazını keserek..
    10. Cumurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim..
    11. İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!
    12. Erdoğan'a suikast çağrısını bakın kim..
    13. Başbakan Binali Yıldırım Çipras ile..
    14. Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini..
    15. Darp ettiler! Hükümet yanlıları..
    16. Meteoroloji'den 'orman yangını'..
    17. ASELSAN 4 bankayı geçti
    18. Cenk Gönen adım adım İspanya'ya gidiyor
    19. Dolar güne kaç liradan başladı?
    20. Dolar desteği nereden buluyor
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı