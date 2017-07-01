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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı kutladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek şampiyon olan milli takımla ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "#12CesurYürek" etiketini kullanarak, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Uztürk ve Aksuya'tebrik 

Erdoğan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Uztürk'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başantrenör Can Aksu'yu da telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, finalde Büyük Britanya'yı yenerek şampiyon olan milli takımın tüm Türkiye'yi gururlandırdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
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