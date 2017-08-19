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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli Valiliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli temasları kapsamında Vali Hasan Karahan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli Valiliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Erdoğan burada Vali Hasan Karahan tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:51
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Denizli Valiliği
  3. Hasan Karahan
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