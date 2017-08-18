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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ürdün'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta Ürdün'e bir ziyaret gerçekleştirecek.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ürdün'e ziyaret

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah'ın davetine icabetle 21 Ağustos'ta Ürdün'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alınacak, bu çerçevede ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması imkanları üzerinde durulacak.

Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği ziyaret sırasında, Suriye ve Irak'a komşu iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları bağlamında iş birliğinin ve eşgüdümün artırılması hususları istişare edilecek.

Türkiye'nin derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğu Ürdün'le diplomatik ilişkilerin 70. yılına denk gelmesi bakımından da ziyaret özel bir anlam taşıyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:39
  1. recep tayyip erdoğan
  2. Ürdün
  • ramazanramazan2 dk önce
    yaaa reis amerikan kuklasi olmuş adaman ayagina niye gidiyorsun...adam kac defa bizim ulkemize gelmiş..cokmu lazim...
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