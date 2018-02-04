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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz 'ATAK' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından ATAK helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

04 Şubat 2018 Pazar 08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz 'ATAK' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan Bitlis'e helikopterle geçerken, kendisine eşlik eden ATAKhelikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından, Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşu sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, "Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşumuzda bize eşlik eden ATAK helikopteri." mesajına yer verdi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 08:22
  1. ecep Tayyip Erdoğan
  2. Twitter
  3. ATAK

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  • nurğaysenurğayse1 sa önce
    kıskananlar çatlalasın sözü basit kalır. DÜŞMANLAR ÇATLASIN, RABİM YAR VE YARDIMCIN OLSUN
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