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Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le bu akşam telefonda görüştü.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:48
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Kazakistan'daki otobüs kazasında hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan'ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Kazakistan'ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:48
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
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