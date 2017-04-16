Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referanduma katılım tahmini

Oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hava öyle gösteriyor, ciddi bir katılım olacak diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referanduma katılım tahmini
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulun'da oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, katılımın oldukça yüksek olduğunu düşündüğünü belirtti.

Anayasa değişikliği için Oy kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den bu yana Türkiye'yi 3'e katladık ama yeterli değil. Çok daha hızlı büyümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup bu sağduyu ile geleceğe yürüyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ciddi bir katılım olduğunun görüldüğünü de söyledi.

 
EtiketlerReferandumRecep Tayyip Erdoğan
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hasan

T evet F hayır çıkacağını düşünüyorum. Eğer seçim bir sene daha geç yapılsayıd bu oran u olurdu. Çünkü Erdoğana karşı çok büyük oyunlar oynanıyor ve hepsini ispatlamak için fazla çalışma yapılmadı. Yani eğer insanlar daha fazla bilgilendirlseydiler mutlaka evet oyu verirlerd.

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Hamza

Reis öümüne yanındayız. Tüm teröristler sana karşı ama bizasla seni terketmiyeceğiz.

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