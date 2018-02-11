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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da düşen uçakla ilgili Rusya Federasyonu Başkanı Putin'e taziye dileğinde bulundu.

11 Şubat 2018 Pazar 23:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e telefon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 23:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Moskova
  3. Vladimir Putin
  4. Rusya

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