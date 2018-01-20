Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partili gençlere 'tekbir' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'nde tekbir getiren gençleri uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'ndeki konuşması sırasında bir grup tekbir getirdi. Erdoğan bunun üzerine "Biz siyasi partiyiz. Biz siyasi parti olarak da özellikle yani tekbir... Bunlarla cenazede yürür gibi bu tür toplantılarda yürümeyelim. Onu oralara saklayalım. Tabi ki tekbir bizim her şeyimiz. Ama neyi nerede değerlendireceğimizi de çok iyi bilelim. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?" diye konuştu.