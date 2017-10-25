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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da ortak basın toplantısı yaptı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Özbekistan’dan 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ziyaret, bizim için son derece anlamlıdır.

Değerli kardeşim Mirziyoyev kararlı adımlar atıyor. Biz de tecrübelerimizle kendilerine destek olacağız.Türkiye mütehaitlik alanında dünyada 2. sırada bulunuyor. Bu alandaki tecrübelerimizi Özbekistanlı kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz.

ÖZBEKİSTAN MÜJDESİ

Buradan bir müjde vermek istiyorum. THY, 16 Mart tarihinden itibaren İstanbul'dan Semerkant'a direk uçuş başlatacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:09
  1. özbekistan
  2. erdoğan
  3. thy
  4. semerkant
  • YigitYigit2 sa önce
    Yiğidim topla şu turk islam birligini
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET2 sa önce
    KARDEŞLERİN TARİHTEKİ ORTA ASYA MİSYONU ÜZERİNDEN BİRLEKTELİĞİ TÜRK DÜNYASININ ÖZLENEN SOSYO EKONOMİK BİRLİKTELİĞİNİ OLUŞTURUR İNŞALLAH. BU BİRLİKTELİK EKONOMİK AÇIDAN ORTAK PAZAR, ORTAK PARABİRİMİ, SERBEST GEÇİŞ HAKKI VE MÜŞTEKİL MÜTEKABİLİYET, KARŞILIĞINDA YENİ BİR AÇILIM YENİ BİR GÜÇ TÜRK DÜNYASININ ZENGİNLİKLERİ ÜZERİNE KURULUR. BU GÜÇÜN BÖLGESEL BİRGÜÇ OLARAK EKONOMİK DENGELER ÜZERİNDEN DAHA BİR FARKLILIK YARATARAK, TARİHİ KİMLİKSEL DOKUYU İNSANININ BEKASI VE MÜREFFEHLİĞİ AÇISINDAN TAMAMIYLA TATMİN EDİCİ ŞEKİLDE TAMAMLAR. TÜRK DÜNYASI BU AÇILIMDAN TAMAMEN YALNIZ KALMIŞ VE YANLIZLAŞTIRILA GELMİŞDİR. BUNDA ETKEN ESKİ SOVYET EKONOMİ SİSTEMİNDEN GELEN HANTAL TEKNOLOJİ VE BÜROKRASİNİN BU SİSTEM ÜZERİNDEKİ AĞIRLIĞIDIR. BUNUN BİLİNCİNDE OLAN TÜRK DÜNYASI BU HANTALLIĞI SİLKELEYİP ATMANIN YOLLARINI DİPLOMATİK YOLLARI AÇARAK GERÇEKLEŞTİRECEKTİR. BU BÖLGEDE EN AZ İKİ YÜZ MİLYON LUK BİR NÜFUS VE ORTAK PAYDADA HAREKETLE OLUŞACAK BİR PAZAR;BERABERİNDE GSMH NIN ARTMASI SONUCUNDA İNSANLARIN ALIM GÜCÜ ARTMASIDA VAR. TÜRK DÜNYASI ORTAK PAZARI TÜRK VE MÜSLÜMAN HALKLARININ GÜCÜNE GÜÇ KATACAKTIR. BU GÜCÜN SİYASİ VE EKONOMİK ALANA YANSIMALARININ AKABİNDE ASKERİ İTİFAKLARIDA OLUŞACAKTIR. BU YAPILANMANIN SONUCU BÖLGEDE YENİ BİR GÜÇ DENGESİ OLUŞARAK SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ GLOBAL GÜÇ DENGELERİNDEN DAHA ÜSTÜN OLUŞTURACAK ŞEKİLDE TAMAMLAYACAKTIR.

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