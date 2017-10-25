Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Özbekistan’dan 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ziyaret, bizim için son derece anlamlıdır.

Değerli kardeşim Mirziyoyev kararlı adımlar atıyor. Biz de tecrübelerimizle kendilerine destek olacağız.Türkiye mütehaitlik alanında dünyada 2. sırada bulunuyor. Bu alandaki tecrübelerimizi Özbekistanlı kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz.

ÖZBEKİSTAN MÜJDESİ

Buradan bir müjde vermek istiyorum. THY, 16 Mart tarihinden itibaren İstanbul'dan Semerkant'a direk uçuş başlatacak.