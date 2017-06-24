İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG tarafından sınırlara yönelik bir tehdit gelmesi halinde, "Fırat Kalkanı" operasyonunda olduğu gibi bölgeye müdahale edileceğini söyledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali!

Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde AFAD tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Erdoğan, iftar sonrası yaptığı açıklamada, PYD/YPG'den sınırlara yönelik bir tehdit gelmesi halinde, Suriye'ye "Fırat Kalkanı"nda olduğu gibi müdahale edileceğini söyledi.

"FIRAT KALKANI'NDA NE YAPTIYSAK, AYNISINI YAPACAĞIZ"

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Suriye'de şu anda devam eden bu olumsuz gelişmelerin yarın, bir gün eğer sınırlarımıza bir tehdit oluşturması, böyle bir vakayla karşı karşıya kalırsak bütün dünya şunu bilsin; bizler Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynını orada yapacağız. Bunu herkes bilsin.

"BU KONUYU KİMSEYLE İSTİŞARE ETMEYİZ!"

Ne yazık ki, stratejik ortaklarımız terör örgütleriyle beraber hareket ediyorlar. Biz kendilerine dedik ki, 'Gelin DEAŞ terör örgütüne karşı bu işi beraber yapalım. 'Dokuz koalisyon ülkesiyle beraber biz DEAŞ denilen bu terör örgütünü halledemez miyiz? Bu PYD, YPG, bunlar terör örgütüdür. Ne yazık ki, burada ısrarlı oldular.

"ASLOLAN BU MİLLETİN GÖNÜLLERİNE YÜRÜMEKTİR"

Birileri ülkemizi bölmek isteyenlerle beraber yollarda yürüyebilirler. Varsın yürüsünler. Yollar yürümekle aşılmıyor. Biz de diyoruz ki, 'Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmayın. Dayanışmamıza gölge düşürmeyin. Yürümekle bir yere varamayacaksınız. Aslolan, bu milletin gönüllerine yürümektir.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:16
  1. PYD
  2. YPG
  3. Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Fırat Kalkanı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vicdan yapıp paylaşıyor musunuz?
    1. Vicdan yapıp paylaşıyor musunuz?
    2. Beşiktaş'a piyango vurdu! Tam 12..
    3. Galatasaray resti çekince geri vites..
    4. Hilal göründü mü? Yarın Bayram mı?
    5. ABD'de kan donduran gerçek! İşkence..
    6. Yılanla oynayan çocuklar ölümden döndü
    7. İsrail'den Suudi Arabistan'a çağrı
    8. Katar'dan milyarlarca dolar Türkiye'ye..
    9. Sesimizi çıkarmazsak bayram'dan sonra..
    10. Eski milletvekili hayatını kaybetti!..
    11. Arda'ya talih kuşu kondu! Dev takımlar..
    12. Asfalt bu hale geldi!
    13. Bayram'da 70 bini görevde olacak
    14. BAE'den Katar'a tehdit!
    15. AB ülkeleri yine 'Türkiye' dedi
    16. BAE'den Katar'a alçak tehdit!
    17. Cinayet gibi kaza kamerada
    18. Arnavutluk seçimlere gidiyor...
    19. Bayrama hazırlanıyorlar
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon..
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...