Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali!

Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde AFAD tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Erdoğan, iftar sonrası yaptığı açıklamada, PYD/YPG'den sınırlara yönelik bir tehdit gelmesi halinde, Suriye'ye "Fırat Kalkanı"nda olduğu gibi müdahale edileceğini söyledi.

"FIRAT KALKANI'NDA NE YAPTIYSAK, AYNISINI YAPACAĞIZ"

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Suriye'de şu anda devam eden bu olumsuz gelişmelerin yarın, bir gün eğer sınırlarımıza bir tehdit oluşturması, böyle bir vakayla karşı karşıya kalırsak bütün dünya şunu bilsin; bizler Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynını orada yapacağız. Bunu herkes bilsin.

"BU KONUYU KİMSEYLE İSTİŞARE ETMEYİZ!"

Ne yazık ki, stratejik ortaklarımız terör örgütleriyle beraber hareket ediyorlar. Biz kendilerine dedik ki, 'Gelin DEAŞ terör örgütüne karşı bu işi beraber yapalım. 'Dokuz koalisyon ülkesiyle beraber biz DEAŞ denilen bu terör örgütünü halledemez miyiz? Bu PYD, YPG, bunlar terör örgütüdür. Ne yazık ki, burada ısrarlı oldular.

"ASLOLAN BU MİLLETİN GÖNÜLLERİNE YÜRÜMEKTİR"

Birileri ülkemizi bölmek isteyenlerle beraber yollarda yürüyebilirler. Varsın yürüsünler. Yollar yürümekle aşılmıyor. Biz de diyoruz ki, 'Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmayın. Dayanışmamıza gölge düşürmeyin. Yürümekle bir yere varamayacaksınız. Aslolan, bu milletin gönüllerine yürümektir.