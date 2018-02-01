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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan on binlerce kişiye maaş müjdesi!

Partisinin, farklı şehirleri temsil eden milletvekiliyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili düzenlemenin yapılacağı müjdesini verdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan on binlerce kişiye maaş müjdesi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili bir düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi..

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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