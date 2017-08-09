Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjdeli haber

270 bin derslik yaptık mevcut dersliklerin üstüne. Eğitimde en büyük desteği milli eğitime veriyoruz. Çünkü öğretmenlere ihtiyacımız var. Boş ders olmayacak dedik. Bizim sınıfımızda 170 öğrenci vardı. Biz öğrenci sayısını 30'a indireceğiz dedim. Tüm Türkiye'de 30'a inmiş vaziyette. 20'li sınıflar da var. Daha iyi olacak bunu da yeterli bulmuyoruz. Şu anda öğrencilere burs veriyoruz değil mi, anneye veriyoruz parayı. Babaya versek gidecek onunla içecek sigara. Dedik ki bunu anneye verelim. Anne hiç olmazsa sigara içmez, çocuğuna verir.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Yeni eğitim ve öğretimde burs ve krediler de artacak, lisansüstü, doktora, onlar da artacak. Üniversitelerimizde kalite artacak. Bunlar için çok önemli adımlar atmamız lazım.





