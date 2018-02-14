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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray Hafiftaş talimatı

Bugün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreniyle kalkacak.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray Hafiftaş talimatı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek. Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçı Müşerref Akay, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak." dedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. nuray hafiftaş
  3. Sanatçı Nuray Hafiftaş

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  • Kadir bashoruzKadir bashoruz27 dk önce
    Allah rahmet eylesin ruhu sadolsun mekani cennet olsun inna lillah ve inna ilayhun racun allah sayin cumhurbaskanimizdan razi olsun
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