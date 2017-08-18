Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkel’e, Gümrük Birliğianlaşması tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya Başbakanı Angele Merkel’ingümrük birliği anlaşmasına tepki gösteren Erdoğan, Almanya’da yaşayan Türk seçmenlere seslendi. Erdoğan,” Almanya şu ana kadar kendi siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile, ve diğer bazı Avrupa ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya Avrupa Birliği Müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür. Bunu da bir tarafa koyacak olursak. Örneğin, bir vize konusu olmuştur, Avrupa Birliği sözünde durmamıştır. Aynı şekilde mültecilerle ilgili Türkiye’ye ödeme vadinde bulundukları rakam olmuştur ki. Biliyorsunuz bu bizim bütçemize girecek bir rakam olmamıştır.Avrupa Birliği bu noktada vaadinde durmadı. Almanya şimdi yapılacak olan seçim için adeta Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride oy alırız havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki, sakın bir yanlışa düşüpte bunları desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan ülkelere, siyasi partilere gerekli, desteği verin. Birinci parti ikinci parti olmaları önemli değil. Bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. O soylu mücadeleyi demokratik haklarını kullanarak vermelerini özellikle tavsiye ediyorum.” dedi.

"Biz haysiyetimizle-onurumuzla kusura bakmasınlar, hiç bir ülkeyi oynatmayız

Almanya’nın siyasi tutumunu da eleştiren Erdoğan,”Almanya’dan da Avrupa Birliği Müktesebatı sürecine yönelik onların aklına ihtiyacımız yok. Öncelikle Almanya bir defa buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu yapamamışlardır, özellikle Hamburg zirvesinde de gördük bunu. Kendileri ile bunları konuştuk, kendilerine bunları açık ve net söylememize rağmen oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Hala yine aynı kafadalar aynı anlayıştalar. Orada bir milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Ben Türk seçmenlerime Türkiye’ye bu denli saldıran, bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerek diye düşünüyorum. Bu bakımdan biz hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi ülkelerle bir kavganın içinde olmadık. Asla da böyle bir şeyi düşünmedik, düşünmüyoruz. Biz haysiyetimizle, onurumuzla kusura bakmasınlar hiç bir ülkeyi oynatmayız.“ ifadelerini kullandı.

"Batı DEAŞ’a karşı Türkiye’nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor"

İspanya’daki, saldırıyı şiddetle kınadığını ifadeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEAŞ ile ilgili biliyorsunuz bizim tavrımız belli. DEAŞ‘ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz. Onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz, içeride ve dışarıda. Biz Fırat Kalkanı Harekatında 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik. Ülkemizde yine aynı şekilde fakat Batı DEAŞ’a karşı Türkiye’nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenniediyorum ki, onlar da bundan sonraki süreçte daha kararlı adımlar atar. Bir dayanışma içerisinde bu dayanışmayı birlikte sürdürürüz.“ ifadelerini kulklandı.

"4bin 500 terörist dosyasını ben Sayın Merkel’in kendisine verdim"

Adil Öksüz’ün Almanya’da olması iddiası üzerine yöneltilen sorularını da yanıtlayan Erdoğan, ”Bu konuda biz şuan Almanya ile üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Biz notamızı verdik. Almanya’dan bu konuda gerekli adımı atmasını istiyoruz. Almanya kendi vatandaşlarını bizden isterken nasıl farklı bir tutum içine giriyorsa, biz de şuan da orada bulunan teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar üstelik suçluyu istiyor. Biz teröristi istiyoruz. 4bin 500 terörist dosyasını ben Sayın Merkel’in kendisine verdim. Ama bunlardan bize herhangi bir olumlu dönüş olmadı. Onların burada üç beş tane tutuklusu var onları bizden istiyorlar. Onları bizden isterken kusura bakmasınlar onların yargısı varsa bizim de yargımız var. Yargımız bu konudakararı verir karar verildikten sonra gereği neyse biz de onu yaparız.“ şeklinde konuştu.

Erdoğan torun sevincini paylaştı

Kısa süre önce dünyaya gelen torunu için yöneltilen sorulara da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına da çocuk sahibi olmaları konusunda adım atmaları tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, ”Canan Aybüke verdik ismini. Kızım koydu adını eşiyle beraber. Çok tatlı hoş . Altıncı torunum. Allah’ıma dua ediyorum bunların sayısı çoğalsın. Benim milletimin sayısı, yani milletçe sayımızın yükselmesi lazım. Hem evlat hem torun olarak. Bilmiyorum siz adımları attınız mı?“ diye konuştu.

Suikasthazırlığındaki FETÖ’cülerin Balıkesirde yakalanması ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi,” Şuan da gerek yargı gerek emniyet teşkilatımız yakın takibi içerisinde. Değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar dökülecek. Onlar bizi sürekli, tehdit ediyorlar, beni arkadaşlarımız. Bunların bizimle korku vesaire söz konusu değil. Görüyorlar farklı çıktık. Dolayısıyla biz bu işin içinden de muzaffer olarak çıkacağız. Hepsinin nasıl mahkemelere çıktığını görüyorsunuz. Yargıda bunlarla ilgili kararları en adil şekilde verecek. Bu netice ile de bugüne kadar mağdur, mazlum durumdaki vatandaşlarımız haklarına kavuşmuş olacak."