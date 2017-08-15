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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhrubaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak'taki son gelişmeler ele alındı.

15 Ağustos 2017 Salı 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki liderin Irak ve Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele gündemlerini masaya yatırdıkları belirtildi.

Macron'un Erdoğan'a Fransız gazetecilik öğrencisi Loup Bureau'nun Türkiye'de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu söylediği ve Bureau'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya dönmesini temenni ettiği ifade edildi.

İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:38
  1. recep tayyip erdoğan
  2. Emmanuel Macron
  3. Bureau
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